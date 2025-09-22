Durrës – Apartament me qira i kthyer në bazë prostitucioni, tre shtetase kineze në pranga
Një apartament i marrë me qira në lagjen nr. 13, Plazh, Durrës, ishte përshtatur për ushtrimin e prostitucionit nga tre shtetase kineze.
Pas tre javësh hetime me metoda proaktive, Policia e Durrësit, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme Operacionale dhe nën drejtimin e Prokurorisë, finalizoi operacionin e koduar “Space”, duke vënë në pranga organizatoret dhe duke proceduar penalisht klientët e përfshirë.
Të arrestuarat
Në kuadër të operacionit u arrestuan në flagrancë:
M. Y., 41 vjeçe
J. B., 43 vjeçe
L. H., 47 vjeçe
Ato akuzohen për veprat penale “Prostitucioni” dhe “Përshtatja e ambienteve për prostitucion”.
Klientët e proceduar
Prokuroria nisi procedimin penal në gjendje të lirë për pesë shtetas shqiptarë:
A. Gj., O. Ll., V. N., A. K. dhe A. G., të cilët akuzohen për përfshirje në prostitucion.
Provat e sekuestruara
Gjatë kontrollit në apartamentin e përshtatur për prostitucion, policia gjeti dhe sekuestroi:
3 pasaportat e shtetaseve kineze,
një shumë parash të dyshuar të përfituar nga prostitucioni,
8 celularë,
11 karta bankare të lëshuara nga banka të Kinës dhe Emirateve të Bashkuara Arabe.
Vijimi i procedurës
Materialet u referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme ligjore. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
