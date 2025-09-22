‘Evropa e varur nga mjekët dhe infermierët e huaj’! OBSH: Vendet Lindore dhe Jugore po humbasin punonjës

Varësia e Evropës nga mjekët dhe infermierët e huaj po rritet dhe mund të krijojë sfida për sistemet shëndetësore në vitet e ardhshme, paralajmëroi Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) në një raport të ri.
Rajoni evropian i OBSH-së, i cili mbulon 53 vende në Evropë dhe Azinë Qendrore, parashikohet të përballet me një mungesë prej 950,000 punonjësish shëndetësorë deri në vitin 2030 – dhe është drejtuar nga emigracioni për të kapërcyer këtë boshllëk.
Sipas raportit, midis viteve 2014 dhe 2023, numri i mjekëve të rinj në fuqinë punëtore evropiane pothuajse u trefishua, ndërsa numri i infermierëve u pesëfishua.
Gjatë asaj kohe, numri i mjekëve të trajnuar jashtë vendit u rrit me 58 për qind dhe numri i infermierëve të trajnuar jashtë vendit u rrit me 67 për qind. Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar përbënin pjesën më të madhe të kësaj rritjeje.
Deri në vitin 2023, 60 përqind e mjekëve të rinj dhe 72 përqind e infermierëve të rinj në tregun e punës në Evropë ishin trajnuar jashtë vendit. Kjo përfshin si punonjësit e shëndetësisë nga vendet fqinje evropiane, ashtu edhe ata nga Azia, Afrika ose Amerika.
Ky ndryshim ka krijuar një përçarje të thellë: vendet në Evropën Lindore dhe Jugore po humbasin punonjës shëndetësorë drejt vendeve perëndimore dhe veriore, duke përkeqësuar mungesat në disa zona ndërsa duke i plotësuar ato në të tjera, zbuloi raporti.
“Kjo nuk ka të bëjë vetëm me numrat”, tha në një deklaratë Dr. Natasha Azzopardi-Muscat, drejtuese e ekipit të politikave dhe sistemeve shëndetësore të vendit të OBSH-së për Evropën.
“Pas çdo mjeku ose infermieri që migron fshihet një histori ambicieje dhe mundësie, por edhe, shpesh, e barrës mbi familjet dhe sistemet shëndetësore kombëtare që lanë pas”, shtoi ajo.
Këto sfida mund të intensifikohen në vitet në vijim për shkak të kërkesës në rritje për kujdes mjekësor midis popullsisë në plakje, si dhe daljes në pension në sektorin e shëndetësisë që mund të jetë e vështirë të zëvendësohet. Në disa vende, më shumë se 40 përqind e mjekëve janë 55 vjeç ose më të vjetër.
Kjo “do të rrisë në mënyrë të pashmangshme presionin për rekrutim aktiv ndërkombëtar”, tha raporti.
Zyrtarët e OBSH-së u bënë thirrje vendeve të shtojnë përpjekjet për të mbajtur punonjësit e tyre shëndetësorë dhe për të përmirësuar planifikimin e fuqisë punëtore për të ardhmen.
Ata thanë se politikat duhet të adresojnë faktorët nxitës dhe ndikimet e ndryshme të llojeve të ndryshme të punës ndërkombëtare, duke përfshirë zhvendosjen afatgjatë, kontratat afatshkurtra dhe udhëtimet e përditshme ndërkufitare.
“Migrimi i punonjësve shëndetësorë është një realitet në tregun e punës të ndërlidhur të Evropës dhe duhet të menaxhohet në mënyrë më të drejtë dhe të qëndrueshme”, tha Azzopardi-Muscat.
