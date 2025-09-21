Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Inter nuk fal në Serie A
Transmetuar më 21-09-2025, 22:55

Inter nuk fal teksa mundi 2-1 Sassuolon. Zikaltërit shënuan pas çerek ore lojë me Dimarcon, ndërsa për golin e sigurisë nga Carlos Augusto duhej të vinte minuta e 81-të.

Mysafirët u futën në lojë me golin e Cheddiras por vetëm kaq. Ekipi i Chivu gjeti edhe golin e 3-të me Frattesin, por u anulua.

Në ndeshjen tjetër, Inter do të luajë ndaj Cagliarit në Sardegna, sakaq Sassuolo pret Udinen.

