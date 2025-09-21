PD nderime për Charlie Kirk. Berisha: Ai u vra duke ushtruar lirinë e fjalës!

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka publikuar momente nga përkujtimorja e Charlie Kirk, në Tiranë, themeluesit të Turning Point USA, i cili u vra më 10 shtator në Utah.
Berisha shkruan se Partia Demokratike iu bashkua përkujtimores së organizuar nga “Institute for Liberty and Heritage”, me besimin se luftëtarët e fjalës së lirë janë të pavdekshëm.
“Sot, në Tiranë, u mbajt një vigjilje në kujtim të Charlie Kirk, themeluesit të Turning Point USA dhe një prej zërave më të fortë të konservatorizmit modern. Ai u vra duke ushtruar lirinë e fjalës në Universitetin e Utah nga një ekstremist i majtë. Partia Demokratike iu bashkua përkujtimores së organizuar nga Institute for Liberty and Heritage, me besimin se luftëtarët e fjalës së lirë janë të pavdekshëm”, shkruan Berisha në Facebook.
