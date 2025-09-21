Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Speriorja, ja ndeshjet e javës që vjen
Transmetuar më 21-09-2025, 22:22

Java e pestë e Superiores premton emocione të reja. Kjo pasi rikthehet derbi i kryeqytetit Tirana-Dinamo, pikërisht te stadiumi “Selman Stërmasi”. Gjithçka do të luhet më 27 dhe 28 shtator dhe oraret mbeten njësoj, 16:00 dhe 19:00. Sfidë tjetër interesante është edhe ajo mes Flamurtarit dhe Egnatias, që do të zhvillohet në Vlorë.Elbasani kryeson i vetëm kampionatin me 10 pikë. Ndjekësit më të afërt kanë nga 7 pikë.

AXHENDA E JAVËS SË PESTË TË SUPERIORES

27 shtator

Bylis – Partizani ora 16:00

Tirana – Dinamo ora 16:00

Elbasani – Teuta ora 19:00

28 shtator

Vllaznia – Vora ora 19:00

Flamurtari – Egatia ora 19:00

