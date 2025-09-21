Pas Britanisë së Madhe, Australisë dhe Kanadasë, edhe Portugalia njeh zyrtarisht shtetin e Palestinës

PORTUGALI- Portugalia ka shpallur këtë të diel njohjen zyrtare të Shtetit të Palestinës, pas Kanadasë, Australisë dhe Britanisë së Madhe. Ministri i Jashtëm portugez, Paulo Rangel, e bëri këtë të ditur të dielën, duke konfirmuar se Portugalia tani e ka njohur shtetin palestinez.
“Deklarata e njohjes së Palestinës, e shpallur këtu sot, rrjedh drejtpërdrejt nga vendimi i Këshillit të Ministrave më 18 shtator, pas një procesi të gjerë konsultimi që përfshiu presidentin e Republikës dhe shumicën dërrmuese të partive parlamentare,” deklaroi Rangel.
Rangel tha se për çështjen e zgjidhjes me dy shtete si rrugë për paqen në konfliktin izraelito-palestinez, u arrit një qëndrim unanim nga të gjitha partitë e përfaqësuara në Parlamentin portugez. Duke riafirmuar angazhimin për një paqë të drejtë dhe të qëndrueshme, qeveria portugeze deklaroi se mbështet të drejtën e Izraelit për ekzistencë dhe siguri, dënon ashpër sulmet terroriste të Hamasit më 7 tetor, lërkon lirimin e menjëhershëm të pengjeve dhe kthimin e trupave të të vrarëve në Izrael dhe kundërshton çdo formë antisemitizmi.
Ministri Rangel theksoi se njohja u bë vetëm pasi u përmbushën dy kushte të mëhershme të përcaktuara nga qeveritë e mëparshme, që lvizja të bëhej në bashkëpunim me një grup shtetesh perëndimore me qëndrime të përbashkëta për këtë çështje dhe që deklarata të kishte efekt të prekshëm dhe të dobishëm në terren, si kontribut konkret për paqen. Ky hap i Portugalisë vjen në një kohë kur shtetet e tjera perëndimore dhe ndërkombëtare janë gjithashtu duke u angazhuar për një zgjidhje paqësore dhe të qëndrueshme të konfliktit izraelito-palestinez.
“Njohja e shtetit të Palestinës është një përmbushje e një politike themelore, të qëndrueshme dhe të gjerë të miratuar. Portugalia mbështet zgjidhjen e dy shteteve si rrugën e vetme për paqe të drejtë dhe të qëndrueshme, e cila do të promovojë bashkëjetesën dhe marrëdhënie paqësore mes Izraelit dhe Palestinës,” tha Rangel.
