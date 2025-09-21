Aksident i rëndë në Korçë, makina përplas motorin, drejtuesi në spital

Korçë, 21 shtator 2025 – Një aksident rrugor ka ndodhur mbrëmjen e sotme në lagjen nr. 4 të qytetit të Korçës, ku një automjet ka përplasur një motor. Për pasojë, drejtuesi i motorit ka mbetur i plagosur dhe është dërguar me urgjencë për mjekim në spital.
Shkaqet e aksidentit nuk janë ende të qarta, ndërsa policia ndodhet në vendin e ngjarjes dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd