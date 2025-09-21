E paprecedentë në Greqi/ Drejtoresha varrosi nënën e saj pranë shtëpisë, u paraqiti autoriteteve një grua tjetër dhe merrte pensionin

GREQI- Një ngjarje e rëndë është zbuluar së fundmi në Greqi. Bëhet me dije se drejtoresha 62-vjeçare e Qendrës Komunitare Oinofyta e varrosi nënën e saj para dy viteve, duke e fshehur trupin në mënyrë që ajo të vazhdonte të merrte pensionin. Trupin e pajetë të nënës e varrosi një vathë bagëtish pranë shtëpisë së saj në fshatin Kleidi në Viotia të Greqisë.
Sekreti makabër doli në dritë pas këmbënguljes së të afërmve të saj dhe banorëve të zonës që kishin humbur gjurmët e plakës, por 62-vjeçarja këmbënguli tu thoshte atyre se nëna e saj ishte në shtëpi. Por ngjarja e fshehtë filloi të zbulohej kohët e fundit kur disa njerëz kuptuan se autorja po paraqiste një tjetër banore të moshuar të fshatit si nënën e saj në shërbimet publike dhe në IKA.
Policia, e cila kontrolloi shtëpinë e 62-vjeçares, u drejtua në hambarin dhe hapi një gropë të vogël, duke gjetur brenda trupin e pajetë të 91-vjeçares. Trupi nuk ishte varrosur shumë thellë dhe ishte i mbuluar vetëm me dhe, ndërsa gropa kishte një diametër të vogël, që do të thotë se ishte varrosur e mbështjellë.
Gruaja 62-vjeçare, e cila ishte menaxhere në një Qendër Shëndetësore të Edukimit Publik lokal, i tha policisë se nëna e saj e moshuar kishte probleme me lëvizshmërinë dhe ndërroi jetë nga shkaqe patologjike në shtëpinë e tyre në vitin 2023, në moshën 91 vjeç. Megjithatë, për shkak se po përballej me probleme financiare, ajo e fshehu vdekjen e saj në mënyrë që të vazhdonte të merrte pagesën e paaftësisë dhe pensionin e saj dhe e varrosi në një stallë pranë shtëpisë, me ndihmën e një të huaji.
