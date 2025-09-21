Muriqi shkëlqen në La Liga. Shënon ndaj Atletico Madrid!. Një gol larg Mbappe. Video

SPANJE – Sulmuesi i kombëtares së Kosovës, Vedat Muriqi, po vazhdon të shkëlqejë në La Liga, ndonëse skuadra e tij, Mallorca nuk po merr rezultate të mira.
Mallorca barazoi 1-1 me Atletico Madridin në “San Moix”. Vedat Muriqi shënoi golin e barazimit në minutën e 85-të, pasi paraprakisht Conor Gallagher shënoi gjashtë minuta më parë.
Muriqi ka katër gola në La Liga këtë edicion, një më pak se Kylian Mbappe që është i pari në listën e golashënuesve. Më parë, “Pirati Dardan” shënoi edhe ndaj Real Madridit.
