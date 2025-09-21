Mehmeti shënon supergol në Angli! Video

ANGLI – Anis Mehmeti është futbollisti i momentit te Bristol Siti në Championship. Sulmuesi shqiptar ka shënuar një supergol sot në Angli.Ishte minuta e 53-të e ndeshjes, kur Mehmeti vendosi të zgjidhte çdo gjë vetë me një goditje nga jashtë zone.
Gjithçka është e vlefshme për javën e gjashtë të kampionatit. Mehmeti është harruar nga Silvinjo te Kombëtarja shqiptare ku nuk ftohet prej dy vitesh. Në tri sfidat e fundit ka shënuar gola dhe ka dhuruar asistime në kampionat.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd