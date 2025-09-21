Motoçikleta përplaset me një shtyllë ndriçimi, humb jetën 16-vjeçari shqiptar në Itali (EMRI)

ITALI- Një aksident i rëndë ka ndodhur pasditen e djeshme në Itali, ku si pasojë në shqiptar ka humbur jetën.
Mësohet se 16-vjeçari po udhëtonte me motoçikletën e tij kur u përplas fillimisht me një automjet tip “Audi” të drejtuar nga një 44-vjeçar.
Si pasojë e përplasjes, Manuel Leti humbi kontrollin e mjetit dhe goditi një shtyllë ndriçimi.
Më pas ekipet e emergjencës mbërritën menjëherë në vendngjarje, por fatkeqësisht i mituri shqiptarë nuk mundi të mbijetojë nga plagët e rënda.
