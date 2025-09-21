Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Motoçikleta përplaset me një shtyllë ndriçimi, humb jetën 16-vjeçari shqiptar në Itali (EMRI)
Transmetuar më 21-09-2025, 18:44

ITALI- Një aksident i rëndë ka ndodhur pasditen e djeshme në Itali, ku si pasojë në shqiptar ka humbur jetën.

Mësohet se 16-vjeçari po udhëtonte me motoçikletën e tij kur u përplas fillimisht me një automjet tip “Audi” të drejtuar nga një 44-vjeçar.

Si pasojë e përplasjes, Manuel Leti humbi kontrollin e mjetit dhe goditi një shtyllë ndriçimi.

Më pas ekipet e emergjencës mbërritën menjëherë në vendngjarje, por fatkeqësisht i mituri shqiptarë nuk mundi të mbijetojë nga plagët e rënda.

