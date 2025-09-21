Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
‘Më ka mbetur vetëm kërraba dhe qeni, që ta vras pse si ruajti’! Flet fermeri që ujku i masakroi kopenë me 80 krerë dele e dhi
Transmetuar më 21-09-2025, 16:45

Lushnje- Një rast i pazakontë raportohet nga Karbunara e Vogël në Lushnje, ku një tufë prej 80 krerësh dele e dhi është masakruar gjatë natës nga ujqërit.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 03:30 të mëngjesit të sotëm, 21 shtator, kur ujku hyri në vathë duke sulmuar tufën.

Sipas blegtorit Namik Sinani, 40 krerë janë ngrënë e mbytur nga kafsha e egër, ndërsa pjesa tjetër është lënë e plagosur, një pjesë në rrugë dhe një pjesë brenda vathës.

Blegtori, i tronditur nga ngjarja, kërkon ndihmë nga shteti për kompensim të tufës, duke theksuar se vetëm një pjesë e bagëtive ishte e matrikulluar, ndërsa të tjerat ishin shtesa të fundit.

"S’kam asnjë të ardhur, vetëm me ato ushqeheshim. Vetëm kjo kërrabë (shkop) më ka ngelur dhe qeni që ta vras fare që nuk e ruajti fare tufën”, shprehet fermeri.

Banorët e zonës shprehen të frikësuar pasi ky nuk është rasti i parë.

Vetëm dy javët e fundit, ujqërit kanë sulmuar edhe kafshë të tjera, duke hyrë deri në qendrat e banuara.

Pylli i Zgjanës, pranë fshatit, është kthyer në strehë të ujqërve, numri i të cilëve, sipas banorëve, është shtuar ndjeshëm vitet e fundit.

Për ngjarjen është njoftuar policia e Lushnjes dhe shërbimi veterinar.

Pritet që autoritetet të kryejnë groposjen e bagëtive të ngordhura dhe dezinfektimin e zonës për të shmangur përhapjen e ndonjë infeksioni.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...