Kanadaja, Britania dhe Australia njohin Palestinën, reagon ashpër Izraeli: Shpërblim për Hamasin xhihadist

IZRAEL- Ministria e Jashtme e Izraelit ka reaguar ashpër pas vendimit të Mbretërisë së Bashkuar për të njohur zyrtarisht shtetin e Palestinës. Përmes një njoftimi, ministria e Jashtme izraelite tha se ky veprim është shpërblim për Hamasin xhihadist.
“Njohja nuk është gjë tjetër veçse një shpërblim për Hamasin xhihadist – të inkurajuar nga Vëllazëria Myslimane e lidhur me të në Mbretërinë e Bashkuar. Vetë udhëheqësit e Hamasit e pranojnë hapur: kjo njohje është një rezultat i drejtpërdrejtë, “fryti” i masakrës së 7 tetorit. Mos lejoni që ideologjia xhihadiste të diktojë politikën tuaj”, thuhej në deklaratë.
Reagimi izraelit vjen pasi kryeministri britanik Keir Starmer, ai i Kanadasë dhe Australisë, shpallën zyrtarisht njohjen e shtetit palestinez. Kryeministri britanik theksoi në deklaratarën e tij se kjo lëvizje nuk është një shpërblim për Hamasin, pasi ata nuk do kenë asnjë rol në qeverisje dhe nuk do të ketë vend në sigurinë e shtetit palestinez.
Britania, Kanadaja dhe Australia u bashkohen më shumë se 140 vende të tjera në njohjen e shtetit palestinez. Britania dhe Kanadaja u bënë vendet e para të grupit të G7-ës që ndërmorën këtë hap, ndërsa Franca dhe vende të tjera pritet të ndjekin shembullin e tyre gjatë Asamblesë së Përgjithshme vjetore të OKB-së, e cila nis të hënën në Nju Jork. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu më parë ka kundërshtuar njohjen e shtetësisë palestineze nga vendet, duke thënë se kjo shpërblen terrorin e Hamasit dhe forcon refuzimin e grupit për të liruar pengjet.
Recognition is nothing but a reward for jihadist Hamas – emboldened by its Muslim Brotherhood affiliated in the UK.Hamas leaders themselves openly admit: this recognition is a direct outcome, the “fruit” for the October 7 massacre.Don't let Jihadist ideology dictate your… pic.twitter.com/L70nmWm0Xq— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 21, 2025
