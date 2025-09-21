Kishte lidhje me mafien shqiptare dhe kartelet e drogës në Ekuador, arrestohet shefi i njohur i kuzhinës italiane

Një shef i njohur kuzhine në Sulmona të Italinë është arrestuar së fundmi në Ekuador i dyshuar si pjesë e karteleve të kokainës si dhe për lidhje me mafian shqiptare.
Panfilo Colonico i njohur me nofkën Bennt C. u arrestua pas bastisjes së policisë ekuadoriane në shtëpinë e ti në Samborondon, pranë kryeqytetit Quito. Nga kontrollet në banesë u gjetën dhe u sekuestruan shumë parash të falsifikuara. Akuzat që rëndojnë ndaj tij janë për pastrim parash dhe lidhje me organizatat kriminale shqiptare, raportojnë mediat italiane.
Shefi i kuzhinës, Panfilo Colonico u bë i njohur dy vite më parë kur u rrëmbye nga persona të armatosur të maskuar si oficerë policie, ngjarje e ndodhur në qershor të vitit 2023. Colonico u rrëmbye në restorantin e tij ‘Il Sabore Mio’ në Guayaquil të Ekuadorit.
Rrëmbimi zgjati 6 ditë ndërsa në rast u përfshi dhe Ministria e Jashtme italiane, të cilët kontaktuan me autoritetet në Ekuador. Rrëmbyesit nuk e dorëzonin pengun e tyre pa marrë para. Ndërkohë pas 6 ditësh, Panfilo Colonico u rikthye në restorantin ku ishte rrëmbyer me një taksi, ndërsa më vonë në pranga ranë dy prej personave të përfshirë në pengmarrje.
Benny C. u zhvendos në Ekuador në mars të vitit 2020, duke mbërritur nga Kanadaja, ku kishte punuar para se të godiste pandemia. Në janar të vitit 2023, disa muaj para rrëmbimit të tij, pati një të shtënë pranë restorantit të tij, të cilën ai vetë e përshkroi në Instagram si grabitje, por që burimet lokale raportuan se ishte një larje hesapesh për pagesat e papaguara të kamionçinës.
