Tensione në kuzhinën mbretërore gjatë darkës shtetërore për Donald Trump në Windsor

Londër, 21 Shtator 2025 – Një episod i pazakontë është regjistruar në Kështjellën Windsor gjatë darkës madhështore shtetërore që Mbreti Charles III organizoi për presidentin amerikan Donald Trump dhe bashkëshorten e tij, Melania.
Sipas raportimeve të “Daily Mail”, pas atmosferës luksoze në sallën “St George” – ku Trump, mbretërorët britanikë dhe dhjetëra diplomatë e liderë biznesi nga SHBA dhe Britania ndanë tryezën – në prapaskenë kuzhinierët mbretërorë dhe agjentët e Shërbimit Sekret amerikan u përfshinë në një përplasje të tensionuar.
Burime pranë ngjarjes thanë se agjentët amerikanë hynë në kuzhinë për të kontrolluar sigurinë e ushqimit dhe provuan disa nga gatimet, çka u konsiderua nga stafi i kuzhinës si ndërhyrje e panevojshme dhe shqetësuese në përgatitjet e një darke protokollare me standarde të larta.
“Ajo që nisi si një bezdi e heshtur, përfundoi në një debat me zë të lartë midis kuzhinierëve dhe truprojave amerikane. Ata ndiheshin të shqetësuar nga prania e vazhdueshme e agjentëve që kontrollonin çdo detaj të gatimit”, – tha një burim nga brenda kështjellës për “Daily Mail”.
Përplasja u zbut pas ndërhyrjes së drejtuesve të protokollit, ndërsa të ftuarit në sallën madhështore nuk e kuptuan asnjë moment se çfarë po ndodhte në prapaskenë. Megjithatë, Pallati Mbretëror ka mohuar zyrtarisht që të ketë pasur ndonjë incident, duke i cilësuar zërat si “plotësisht të pavërtetë”.
Çfarë u shërbye në darkën mbretërore?
Menuja me tre pjata ishte hartuar në frëngjisht dhe përfshinte:
Fillestarja: panna cotta me rukola nga Hampshire, biskotë me djathë Parmigiano dhe sallatë me vezë pëllumbi;
Pjata kryesore: pulë organike nga Norfolk, e mbështjellë me kungull të njomë dhe lëng erëzash me trumzë;
Ëmbëlsira: akullore me vanilje në formë bombe, sorbet me mjedra nga Kenti dhe kumbulla të ziera.
Tavolina ishte e zbukuruar me 1,452 copë takëme argjendi dhe pesë lloje të ndryshme gotash për verë për secilin të ftuar.
Edhe pse Trump është i njohur për abstinencën e tij ndaj alkoolit, në darkë u shërbye një koktej special me emrin “Transatlantic Whisky Sour”, i përgatitur me viski Johnnie Walker, marmelatë, shkumë arrash pecan dhe marshmallow të pjekur. Diplomaci mbi tryezë, tension nën të
Ndërsa në sipërfaqe darka u konsiderua një sukses diplomatik dhe protokollar, incidenti në kuzhinë nxjerr në pah përplasjet e padukshme mes kulturave të sigurisë dhe rregullave mbretërore, të cilat, edhe pse nuk ndikuan në rrjedhën e eventit, mbetën si një kujtim i tensionuar në sfondin e një nate historike.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd