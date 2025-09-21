Masakër në stallë – Ujku sulmon kopenë në Karbunarë të Vogël, 40 bagëti të ngordhura

Lushnje, 21 shtator 2025 – Një sulm i egër nga ujku ka tronditur banorët e fshatit Karbunarë e Vogël, në bashkinë e Lushnjes, ku një tufë me bagëti të imta është bërë pre e grabitqarit në orët e para të mëngjesit.
Sipas blegtorit, sulmi ka ndodhur rreth orës 03:30, në kohën kur bagëtitë ndodheshin në vathë. Nga 80 krerë dele dhe dhi, ujku ka mbytur 40 prej tyre, ndërsa pjesa tjetër kanë mbetur të plagosura rëndë ose lehtë, të shpërndara mes vathës dhe rrugëve pranë.
“Kur vajta në mëngjes, gjysma e tufës ishte e masakruar. Ujku i kishte ngrënë, kafshuar dhe të tjerat i kishte lënë rrugëve të plagosura. S’kishte parë ndonjëherë një sulm të tillë,” – tregon blegtori i tronditur.
Ngjarja ka shkaktuar dëme të mëdha ekonomike për familjen blegtore, ndërsa banorët shprehen të shqetësuar për rritjen e rasteve të sulmeve nga kafshë të egra, që po zbresin gjithnjë e më afër zonave të banuara.
