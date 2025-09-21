Zjarr në Baldushk, digjen ullinj shekullorë

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 21-09-2025, 09:32
Zjarr i madh ka përfshirë pyjet në zonën e Baldushkut, duke shkaktuar dëme të mëdha në natyrë dhe ekonominë lokale.
Flakët kanë kapluar ullishtet, duke djegur ullinj shekullorë me vlerë të jashtëzakonshme historike dhe ekologjike. Ngjarja ka zemëruar banorët dhe komunitetin.
