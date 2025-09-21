Sot mbahet aktiviteti ‘Tiranathlon’, rrugët ku do të kufizohet qarkullimi i automjeteve në Tiranë! Devijim edhe të linjave urbane

E kthyer tashmë në një traditë, Tirana do të presë sot “Triathlon”-i, sporti që bashkon tre disiplinat sportive më të njohura dhe të praktikuara në një garë të vetme: not, çiklizëm, vrap.
Qindra sportistë, profesionistë ose jo, do të garojnë këtë të dielë përgjatë një itinerari të mirëpërcaktuar nga Bashkia e Tiranës, në harmoni me natyrën fantastike të Liqenit të Farkës, duke promovuar njëkohësisht edhe vlerat turistike të kësaj zone.
Për mbarëvajtjen e këtij aktiviteti sportiv është hartuar një plan masash për organizimin e lëvizjes së automjeteve gjatë zhvillimit të garës.Përmes një njoftimi, Policia Bashkiake njofton qytetarët që sot nga ora 08:00- 13:00, do të ketë kufizime të qarkullimit të mjeteve në disa segmente rrugore.
Segmentet e bllokuara për qarkullim: Rruga e Tuneleve (nga kryqëzimi me rrugën e “Daxhit” deri te kryqëzimi me rrugën “Panorama e Liqenit”) Rruga e “Daxhit” (nga kryqëzimi me rrugën “Shaqir Palushi” deri tek kryqëzimi me rrugën e Vrapëve) Rruga “Diga e Liqenit” (nga kryqëzimi me rrugën “Panorama e Liqenit” deri tek kryqëzimi me rrugën e “Daxhit”) Rruga “Panorama e Liqenit” (nga kryqëzimi me rrugën e Tuneleve deri tek kryqëzimi me rrugën “Diga e Liqenit”) Rruga interurbane kryesore (TEG – Rrethi i Freskut) SUGJERIM qarkullimi më i lehtësuar: Rrethi i Freskut-Unaza Perendimore në drejtim të Elbasanit Unaza Perëndimore-Rrethi i Freskut (Dajt) Blv. Zhan D’Ark, Blv. Gjergj Fishta, Blv. Bajram Curri (segmenti nga Ura e Shkozës deri te Pallati me Shigjeta) Ndryshimet në itineraret e linjave urbane: Linja 1/A & 1/B ➝ devijojnë në Sheshin “Willson” / Qendër Linja 2 ➝ devijon në Sheshin “Willson” Linja S/A ➝ pezullohet përkohësisht Linja 8 ➝ devijon te rrethrrotullimi i “Ekonomikut” Linja 9 ➝ devijon në Qendër Linja 10/A ➝ pezullohet përkohësisht Linja 13 ➝ devijon te rrethrrotullimi i “Fabrikës së Bukës” dhe në Qendër Linja 14 ➝ pezullohet përkohësisht Ndërkohë qarkullimi i mjeteve të emergjencës dhe Policisë së Shtetit do të vijojë normalisht.
