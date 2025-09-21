Harry Kane shkëlqen, Bayern fiton pastër

GJERMANI – Me lojtarë të rregullt si Kimmich, Olise, Gnabry dhe Upamecano në stol, FC Bayern Munich e nisi ndeshjen në mënyrë pasive.
Kundërshtarët e tyre, Hoffenheim, me lojtarin shqiptaro-zviceran Albian Hajdari, luajtën me vetëbesim dhe krijuan raste të përsëritura në fazën e parë – madje duke goditur shtyllën në minutën e 14-të. Pas 30 minutash, skuadra e Kraichgau kishte një avantazh prej 7-1 gjuajtjesh.
Goli i parë i ndeshjes, megjithatë, u shënua nga Bayern. Më saktësisht, nga Harry Kane. Anglezi shënoi golin 1-0 pak para përfundimit të pjesës së pare, pas një goditjeje nga këndi. Anglezit iu deshën vetëm tre minuta në pjesën e dytë për të dyfishuar epërsinë e Bayernit. Kane e shndërroi me besim penalltinë e tij në këndin e djathtë të portës për ta bërë rezultatin 2-0.
Pak më vonë, trajneri i Bayernit, Kompany, e kënaqi veten me luksin e futjes në lojë të tre lojtarëve kyç nga stoli: Kimmich, Olise dhe Gnabry. Në minutën e 77-të, Harry Kane shënoi penalltinë tjetër – përsëri në këndin e djathtë. Për Kanen e shquar, ky ishte goli i tij i tetë në katër ndeshje të sezonit aktual të Bundesligës dhe tregolëshi i tij i dytë.
Hoffenheim praktikisht nuk pati asnjë shans në pjesën e dytë. Në minutën e 80-të, Vladimir Coufal shënoi një gol ngushëllimi për ekipin vendas me një goditje dënimi. Zëvendësuesi Serge Gnabry e mbylli ndeshjen dhjetë sekonda para fundit duke e bërë rezultatin 4-1.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd