Real Madrid me pikë të plota në LaLiga. Ja rezultatet e ndeshjeve të tjera

SPANJE – Në ditën e pestë të La Ligës, Real Madridi mundi Espanyolin 2-0 për të mbetur në krye të tabelës dhe me një rezultat perfekt: në Bernabeu, dy gola nga Militão dhe Mbappé ishin faktorët vendimtarë.
Valencia gjithashtu fitoi, duke mposhtur Athletic Bilbaon 2-0 falë golave nga Santamaria dhe Hugo Duro. Sevilla gjithashtu luajti mirë, duke mposhtur Alavesin 2-1 me golin vendimtar të Alexis Sanchez, ndërsa Villarreal mundi Osasunën 2-1. Levante fitoi katër (4-0) kundër Gironas.
Real Madrid-Espanyol 2-0
Real Madridi shkoi në Bernabeu me një shans për të arritur rezultatin e pestë nga pesë ndeshjet në kampionat dhe për të vazhduar të ushtrojë presion mbi Barcelonën. Megjithatë, kundërshtari i tyre ishte një nga ekipet që aktualisht është në formën më të mirë në La Liga: Espanyol i Gonzalez, i treti, dy pikë pas Blancos. Megjithatë, ekipi i Xabi Alonsos nuk u dekurajua dhe në minutën e 22-të kaloi në epërsi me një gol spektakolar nga Militão: braziliani shënoi një goditje të fuqishme me të djathtën nga larg, një gol që la të gjithë turmën pa fjalë.
Kështu, ekipi vendas e mbylli pjesën e parë në epërsi, duke dyfishuar epërsinë e tyre në fillim të pjesës së dytë. Këtë herë, Mbappé shënoi nga distanca, goli i tij i pestë në pesë ndeshje të La Liga. Vinicius goditi shtyllën në minutën e 66-të, ndërsa për Espanyolin, Luca Koleosho u përpoq të shkëlqente, por u pengua nga mbrojtja e Madridit.
Jude Bellingham gjithashtu hyri në lojë në minutën e 89-të, duke debutuar nën drejtimin e Xabi Alonsos. Real Madridi fitoi 2-0 dhe u zhvendos në 15 pikë, duke konfirmuar epërsinë e tyre të vetme në La Liga, me një avantazh të përkohshëm prej pesë pikësh ndaj Barcelonës (e cila luan të dielën kundër Getafes). Espanyol mbeti në 10 pikë.
Girona-Levante 0-4
Girona dhe Levante u përballën në Estadio Municipal de Montilivi, ku skuadra vendase mbeti me dhjetë lojtarë pas gjysmë ore: ish-lojtari i Atletico Madridit, Axel Witsel, mori dy kartonë të verdhë brenda pak minutash dhe u përjashtua. Levante më pas shfrytëzoi epërsinë e tyre numerike dhe mori epërsinë në minutën e 43-të me anë të Etta Eyong, ndërsa Girona mbeti me nëntë lojtarë në minutën e parë të pjesës së dytë pas një kartoni të kuq për Vitor Reis. Vizitorët më pas shfrytëzuan në maksimum dy lojtarët e tyre shtesë në fushë dhe morën epërsinë 2-0 në minutën e 49-të me anë të Alvarez, përpara se të vulosnin fitoren me Romeron (70′) dhe Koyalipou (92′) për rezultatin përfundimtar 4-0. Kështu, Levante u ngjit në katër pikë, ndërsa Girona mbetet në fund me vetëm një.
Valencia-Atletic Bilbao 2-0
Fitorja e dytë e Valencias këtë sezon: 2-0 kundër Bilbaos, e cila është shkëputur nga Real Madridi. Momenti vendimtar, pas një pjese të parë të dominuar nga baskët, erdhi në minutën e 57-të, me kartonin e kuq të Dani Vivian që i la vizitorët me dhjetë lojtarë. U desh pak kohë që ‘Lakuriqët e natës’ të shfrytëzonin epërsinë e tyre numerike, por më në fund e thyen barazimin falë Santamarias, i cili shfrytëzoi në maksimum pasimin e Javi Guerra në minutën e 73-të.
Në kohën shtesë, Bilbao u hodh përpara në kërkim të një goli barazimi, por ishte Hugo Duro ai që gjeti rrjetën, me Santamaria-n këtë herë që dha asistin dhe krijoi pikën qendrore sulmuese të ekipit vendas. Goli në fakt i dha fund shpresave të Athletic, me humbjen e tyre të dytë radhazi pas tre fitoreve radhazi. Valencia, e cila ka arritur të gjitha rezultatet pozitive deri më tani në shtëpi, tani ka një disavantazh prej dy pikësh (7 pikë).
Alaves-Seville 1-2
Alexis Sanchez i dha Sevillas një fitore vendimtare në transfertë ndaj Alaves. Ish-lojtari i Interit hyri në fushë si zëvendësues, duke zëvendësuar Gonzalezin e dëmtuar në minutën e 14-të. Fillimisht, Sevilja kaloi në epërsi me një gol të Vargas në minutën e 10-të, përpara se Vicente të reagonte nga penalltia. Lëvizja vendimtare erdhi në minutën e 67-të: Driblim brilant i Carmonas në të djathtë, një krosim në qendër dhe Niño Maravilla e devijoi topin para portës, duke siguruar tre pikë të arta për Sevillan, e cila tani ka shtatë pikë dhe një seri prej tre fitoresh pas dy humbjeve të para. Alaves gjithashtu barazoi me ta, duke pësuar humbjen e dytë.
Villarreal-Osasuna 2-1
Villarreal mbetet në krye të tabelës falë një fitoreje 2-1 ndaj Osasunës. Fitorja erdhi në pjesën e dytë, duke u rikthyer në disavantazh, pasi vizitorët mbetën me dhjetë lojtarë pasi dy kartonët e verdhë të Rosier u shndërruan në një karton të kuq, por ata prapë morën epërsinë me penalltinë e Budimir në kohën shtesë.
Megjithatë, ‘Nëndetësja e Verdhë’ e përmbysi situatën në pjesën e dytë, falë një serie zëvendësimesh: dy minuta pasi hyri në fushë, Solomon ia kaloi topin Mikautadzes për të barazuar rezultatin, ndërsa Oluwaseyi shënoi për ta bërë rezultatin 2-1, duke i dhënë asistin Gueye, i cili kompletoi përmbysjen. Villarreal tani ka pikë të barabarta me Espanyol dhe Barcelonën (të cilat, megjithatë, përballen me Getafe) me 10 pikë. Osasuna, megjithatë, pësoi humbjen e tretë, duke i ulur në gjashtë.
