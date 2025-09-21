Mot i kthjellët në të gjithë territorin. Rriten temperaturat

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 21-09-2025, 07:43
Ditën e diel, vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin.
Era me drejtim verilindje – veriperëndim me shpejtësi mesatare 5 m/s, ndërsa përgjatë vijës bregdetare era fiton shpejtësi deri në 8 m/s.
Valëzimi në det do të jetë i forcës 1-2 ballë.
