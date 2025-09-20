E trishtë! Makina përplas tufën me bagëti në Maliq, vret rreth 15 krerë

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 20-09-2025, 23:11
Një aksident rrugor ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Maliq, Korçë.
Sipas informacioneve paraprake, një automjet ka përplasur një tufë bagëtish në aksin rrugor Zëmblak.
Nga përplasja raportohet se janë shtypur rreth 15 krerë bagëti.
Shkaqet e aksidentit nuk dihen ende, ndërsa autoritetet ndodhen në vendngjarje për të kryer verifikimet e nevojshme dhe për të sqaruar përgjegjësitë.
