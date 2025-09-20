Rrëmbimi dhe vr’asja e Renis Dobrës, vëllezërit e dyshuar në burg, dosja i kalon SPAK

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër ka vendosur masën e sigurisë “arrest me burg” për dy vëllezërit Kristi dhe Aleksandër Bushgjoka, të akuzuar për rrëmbimin dhe vrasjen e 23-vjeçarit Renis Dobra, ngjarje e ndodhur më 8 korrik 2025.
Të dy u arrestuan një ditë më parë gjatë një operacioni të koduar “Operacionalja 68”, të zhvilluar në Tiranë nga Forcat Speciale RENEA dhe Forca Operacionale e Policisë së Shtetit.
Burime nga gjykata bëjnë me dije se seanca gjyqësore është shoqëruar me tensione dhe përplasje verbale mes të akuzuarve dhe trupit gjykues. Debatet nisën sapo prokuroria kërkoi masën e sigurisë më të rëndë, ndërsa vëllezërit mohuan akuzat dhe u përfshinë në përplasje me trupin gjykues.
Sipas hetimeve paraprake, vëllezërit Kristi dhe Aleksandër Bushgjoka, së bashku me vëllain tjetër të tyre, Fatjon Bushgjoka, dhe 55-vjeçarin Petrit Çakrri (të dy të arrestuar më herët), dyshohet se kanë marrë pjesë në rrëmbimin dhe më pas vrasjen brutale të 23-vjeçarit Renis Dobra. Trupi i pajetë i të riut u gjet në liqenin e Ulzës, në zonën e Shkopetit, disa ditë pas zhdukjes.
Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se vrasja është kryer me litar – një strangulim i planifikuar me kujdes dhe i realizuar pas disa ditësh ndjekjeje.
Sakaq, pas vendimit gjykata e Dibrës ka shpallur moskopetencën dhe ia ka kaluar dosjen SPAK-ut.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd