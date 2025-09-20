Aksident në aksin Lushnje-Fier. Makina përplaset me kamionin, plagoset nëna me dy fëmijët

LUSHNJE- Një aksident i rëndë ka ndodhur ditën e sotme në aksin Lushnje-Fier. Bëhet me dije se një automjet ku udhëtonin burrë e grua dhe dy fëmijët është përplasur me pjesën e pasme të një kamioni që i ka zënë rrugën.
Si pasojë e përplasjes e kanë mbetur të plagosur nëna me dy fëmijët. Këta të fundit janë dërguar në spital dhe po marrin ndihmën mjekësore. Ndërkohë policia ka shkuar në vendin e ngjarjes dhe po heton shkaqet e plota të aksidentit.
