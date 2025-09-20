Kupa e Botës 2026, në dhjetë ditë, 4.5 milionë njerëz të regjistruar për bileta

ZVICER – Në më pak se dhjetë muaj, Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Meksika do të presin Kupën e Botës 2026. Për të shënuar këtë rast, FIFA nisi fazën e para-shitjes këtë muaj për të siguruar bileta dhe për të ndjekur një nga ndeshjet.
Nga 10 deri më 19 shtator, 4.5 milionë njerëz nga 216 vende të ndryshme u regjistruan për këtë fazë të parë. Ajo ishte e arritshme vetëm për mbajtësit e një karte Visa, e cila është partnere e garës.
Shorti i tyre do të hidhet më 1 tetor, dhe fituesit do të jenë në gjendje të blejnë bileta. Në deklaratën e saj, FIFA sqaroi se tërheqja e tyre nga shorti nuk garanton bileta për datën e kërkuar, por vetëm se ata do të jenë në gjendje të marrin pjesë në njërën nga 104 ndeshjet e garës. Çmimet do të fillojnë nga 60 dollarë për biletë për disa ndeshje të fazës së grupeve dhe mund të shkojnë deri në 6.730 dollarë.
Periudha të mëtejshme shitjesh do të zhvillohen në muajt në vijim. Faza e dytë do të jetë e hapur për të gjithë midis 27 dhe 31 tetorit, dhe e treta, pas shortit të grupeve në Uashington më 5 dhjetor.
FIFA shpjegon se, ndërsa afrohet gara, çdo biletë e mbetur do të jetë e disponueshme sipas parimit "Kush vjen i pari, merr shërbimin".
