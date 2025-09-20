Vidhen 800 mijë euro ilaçe të pacientëve që vuajnë nga kanceri në Napoli

ITALI – Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Itali. Disa persona të maskuar kanë vjedhur rreth 800 mijë euro ilaçe, të pacientëve të cilët vuajnë nga kanceri. Ata kanë hyrë me forcë pranë ambjenteve të Institutin Kombëtar të Kancerit, në Napoli për të kryer grabitjen. Autorët kanë vjedhur ilaçe të ndryshme të cilat kanë kosto të lartë si, antitrupa, monoklonalë dhe ilaçe eksperimentale. Këto medikamente shërbenin si kura për pacientët të cilët janë prekur nga kanceri.
“Vjedhja është një akt frikacak që prek pacientët më të prekshëm, por nuk do të ndalojë punën e përditshme të mjekëve, infermierëve dhe studiuesve që luftojnë kancerin çdo ditë" u shpreh pas ngjarjes Drejtori i Përgjithshëm Attilio Bianchi. Ai gjithashtu kërkoj bashkëpunimin e plotë me autoritetet hetuese për të forcuar më tej masat e sigurisë. La Notte raporton se vjedhja u zbulua në orët e para të së enjtes, ndërsa nuk përjashtohet fakti që autorët kishin informacione të sakta mbi oraret, aksesin dhe vendndodhjen e barnave.
