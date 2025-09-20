Lajm i mirë/ U helmuan nga karamelet me kanabis, pas dy motrave të mëdha edhe 3-vjeçrja jashtë rrezikut për jetën

Përmirësohet gjendja e tri motrave të helmuara nga karamelet me përmbajtje kanabisi në Korçë. Gazetarja Lorena Kodra raporton për BalkanWeb se dy motrat më të mëdha, 7 dhe 11 vjeç, të cilat u shtruan në spital disa ditë më parë pas konsumimit të disa karameleve që përmbanin esencë kanabisi, janë jashtë rrezikut për jetën dhe në gjendje të stabilizuar.
Sakaq, më e vogla prej tyre, 3-vjeçares, ka dalë nga rreziku për jetën dhe se gjendja e saj është stabilizuar, por vijon të mbahet nën vëzhgim të vazhdueshëm dhe kujdes të specializuar nga ekipi i reanimacionit.
Ngjarja tronditi opinionin publik, pasi tri vajzat, pjesë e së njëjtës familje, u dërguan me urgjencë në spital pas konsumimit të disa ëmbëlsirave që dyshohet se përmbanin substanca narkotike.
