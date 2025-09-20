Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Lajm i mirë/ U helmuan nga karamelet me kanabis, pas dy motrave të mëdha edhe 3-vjeçrja jashtë rrezikut për jetën
Transmetuar më 20-09-2025, 15:04

Përmirësohet gjendja e tri motrave të helmuara nga karamelet me përmbajtje kanabisi në Korçë. Gazetarja Lorena Kodra raporton për BalkanWeb se dy motrat më të mëdha, 7 dhe 11 vjeç, të cilat u shtruan në spital disa ditë më parë pas konsumimit të disa karameleve që përmbanin esencë kanabisi, janë jashtë rrezikut për jetën dhe në gjendje të stabilizuar.

Sakaq, më e vogla prej tyre, 3-vjeçares, ka dalë nga rreziku për jetën dhe se gjendja e saj është stabilizuar, por vijon të mbahet nën vëzhgim të vazhdueshëm dhe kujdes të specializuar nga ekipi i reanimacionit.

Ngjarja tronditi opinionin publik, pasi tri vajzat, pjesë e së njëjtës familje, u dërguan me urgjencë në spital pas konsumimit të disa ëmbëlsirave që dyshohet se përmbanin substanca narkotike.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...