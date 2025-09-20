Pohimi i Kryeministrit: Kemi një xhungël ligjesh dhe VKM që kundërshtojnë njëra tjetrën

Kryeministri Edi Rama pranoi sot për herë të parë publikisht se vendi është i zhytur në një një xhungël ligjesh dhe VKM që kundërshtojnë njëra tjetrën. Duke pranuar këtë fakt, Rama megjithatë nuk foli për kostot e frikshme të kësaj dukurie mbi shtetin dhe qytetarët.
Pohimi i Ramës u bë sot teksa prezantoi ministrin e ri të Drejtësisë, Besfort Lamallari.
Rama tha se me Lamallarin po nis puna për spastrimin e kësaj situate kaotike duke shtuar se në krye do të jetë ministria e Drejtësisë, por do të përfshihen të gjitha ministritë.
"Kemi nisur me ministrin…, pastrimin e legjislacionit tonë nga mbivendosjet. Kemi një xhungël ligjesh dhe VKM që kundërshtojnë njëra tjetrën dhe që janë bërë në shumë vite ashtu siç papritur e pakujtuar pastaj na del që mund të jemi peng i ndonjë ligji të 56-ës megjithëse jetojmë në një sistem tjetër".
Rama tha se "këtë punë duhet ta çojmë përpara dhe do jetë një gjë e zakonshme që me njerëz nuk bëhet dot, që të hysh dhe t’i shohësh të gjitha mbivendosjet nëpër ligje dhe të pastrosh gjithë legjislacionin nga mbivendosjet" /noa.al
