Zhvillohen sot dhe nesër ndeshjet e javës së 4-t të Superiores!
Transmetuar më 20-09-2025, 12:49

TIRANE – Java e katërt e kampionatit “Abissnet Superiore” do të luhet e gjitha këtë fundjavë. Të shtunën do të luhen dy takime, ndërsa të dielën tre ndeshjet e tjera.

Partizani do të presë Elbasanin në stadiumin “Arena e Demave”, ndërsa në Rrogozhinë do të luhet takimi Egnatia – Tirana. Të dyja ndeshjet janë programuar të luhen në ora 19:00.

Vora – Flamurtari dhe Dinamo City – Bylis do të luhen të dielën në ora 16:00. Ndeshja përmbyllëse e javës, Teuta – Vllaznia do të luhet në ora 19:00.

