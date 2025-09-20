Gjendet i vd’ekur në hotel shtetasi grek

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 20-09-2025, 12:30
Një 72-vjeçar shtetas grek është gjetur i vdekur në një dhomë hoteli në Korçë.
Policia njofton se turisti grek shoqërohej nga bashkëshortja.
Nga këqyrja e trupit nuk janë konstatuar shenja dhune dhe, nga kryerja e veprimeve të para hetimore, dyshohet se ka ndërruar jetë për shkaqe natyrale.
Materialet proceduriale iu referuan Prokurorisë së Korçës, për veprime të mëtejshme
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd