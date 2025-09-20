Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Rama: Drejtësia ka qenë mashë e interesave politikë! Jemi të detyruar të përjetojmë dhimbjen!
Transmetuar më 20-09-2025, 12:25

Kryeministri Edi Rama, gjatë prezantimit të Besfort Lamallari si Ministër i Drejtësisë, u shpreh se drejtësia dikur ka qenë mashë e interesave politikë.

Kreu i qeverisë u shpreh se “ne e kemi bërë zgjedhjen tonë nuk ndryshoj më këtë pikë”.

“Nuk ndryshojmë dhe jemi të detyruar që këto lloj dhimbjesh, na bie ti përjetojmë si pjesë e qenies tonë politike, qoftë kur dikush nga ne mëkaton për përfitime të paligjshme, qoftë kur mëkaton drejtësia e pavarur duke përdorur forcën”, tha ai.

Ne s’kemi asgjë zgjidhje tjetër, asnjë rrugë tjetër. Çfarë duhet të vazhdojmë të bëjmë bashkërisht është të përmirësojmë standardet."

