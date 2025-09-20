Zbulohet një lokal në Fier ku ushtrohej pro’stitucion. Arrestohen 3 organizatorët dhe 2 punonjëse seksi nga Uganda (EMRAT)

Një operacion policor i zhvilluar në Mbrostar të Fierit, ka zbuluar një rrjet prostitucioni në një lokal, ku organizatorë ishin 3 persona.
Gjatë operacionit “Prive”, u arrestuan shtetasit Osjon Puka, Klodjana Haskasa, Orkida Gajo, dhe 2 punonjëse seksi nga Uganda, Ruth Mutesi, Shaluwah Nalutaaya.
Gjatë operacionit “Prive”, u arrestuan shtetasit Osjon Puka, Klodjana Haskasa, Orkida Gajo, Ruth Mutesi, Shaluwah Nalutaaya.
-3 organizatorët e kësaj veprimtarie kriminale;
-2 shtetaset nga Uganda që ushtronin prostitucion.
Sekuestrohen shuma parash në valuta të ndryshme të përfituara nga kjo veprimtari, 2 armë të ftohta dhe 1 automjet.
Nga hetimet ka rezultuar se në një lokal në Mbrostar, ku shtetaset nga Uganda ishin punësuar për të performuar kërcime, ato ushtronin dhe prostitucion. Organizatorë të dyshuar të kësaj veprimtarie kriminale janë 3 shtetasit shqiptarë, në rolet e rekrutuesve dhe administratorëve.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Fierit, për veprime të mëtejshme
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd