Viza për punonjësit e kualifikuar, Trump shton një tarifë prej 100.000 dollarësh për aplikantët!

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv që do të shtojë një tarifë prej 100,000 dollarësh për aplikantët në programin e vizave H-1B për punëtorët e huaj të kualifikuar.
Proklamata do të kufizojë hyrjen nëse nuk bëhet pagesa. Kritikët kanë argumentuar prej kohësh se H-1B-të e minojnë fuqinë punëtore amerikane, ndërsa mbështetësit, përfshirë miliarderin Elon Musk, argumentojnë se kjo i lejon SHBA-së të tërheqë talentet më të mira nga e gjithë bota.
Në një urdhër tjetër, Trump krijoi një “kartë të artë” të re për të përshpejtuar vizat për disa emigrantë në këmbim të tarifave që fillonin nga 1 milion paund.
Të premten, presidentit amerikan në Zyrën Ovale iu bashkua edhe Sekretari i Tregtisë i SHBA-së, Howard Lutnick.
“100 mijë dollarë në vit për vizat H1-B, dhe të gjitha kompanitë e mëdha janë dakord”, tha ai. “Ne kemi folur me ta. Nëse do të trajnosh dikë, do të trajnosh një nga të diplomuarit e fundit nga një prej universiteteve më të mëdha në të gjithë vendin tonë. Trajnoni amerikanët. Mos sillni më njerëz për të na zënë vendet e punës.”
Që nga viti 2004, numri i aplikimeve për vizë H-1B është kufizuar në 85,000 në vit.
Deri më tani, vizat H-1B kanë pasur tarifa të ndryshme administrative që arrijnë në total rreth 1,500 dollarë.
