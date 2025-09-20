‘Më lësho ose do të qëlloj’! Prezantuesit italian Stefano De Martinos i vjedhin orën 40 mijë euro

Prezantuesi i njohur italian Stefano De Martino ka rënë pre e një grabitje.
Ora e tij ‘Patek Philippe’ e cila kap vlerën e mbi 40 mijë eurosh është grabitur nga dy persona mesditës e së enjtes në Milano.
Sipas mediave italiabe 35-vjeçarit iu afruan dy burra në një skuter të cilët përdorën, të cilët përdorën një ‘truk’.
Fillimisht ata u përplasën me pasqyrën e Mercedesit të tij dhe kur ai doli nga mjeti për ta vendosur rregulluar, i rrëmbyen orën.
Ish-bashkëshorti i Belen Ridrigues bëri denoncimin në polici, ndërsa gjatë momentit kur prezantuesi u përpoq të rezistonte, njëri prej tyre i tha: “Më lësho ose do të të qëlloj”.
Më pas dy grabitësit u larguan me skuterin e tyre. Fatmirësisht prezantuesi italian nuk pësoi aasnjë lëndim.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd