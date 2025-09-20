Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Mëngjesi turk, kandidat për Listën e Trashëgimisë Jomateriale të UNESCO-s
Transmetuar më 20-09-2025, 08:25

Turqia po pretendon një vend në Listën e Trashëgimisë Kulturore Jomateriale të UNESCO-s (Organizata e Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë), me një nga elementët më të njohur të jetës së saj të përditshme: mëngjesin . Bukë e sapopjekur, lloje djathrash, reçele, mjaltë, vezë janë vetëm disa nga ushqimet që gjejmë në mëngjesin turk, ose kahvalti.

Megjithatë, mëngjesi nuk është vetëm vakti i parë i ditës , por një përvojë e tërë që sjell traditën, mikpritjen dhe shijet nga çdo cep i vendit në të njëjtën tryezë.

Mëngjesi turk: ​​Vakti para kafesë

Vetë fjala kahvalti do të thotë para kafesë, por mëngjesi në Turqi është zhvilluar në një vakt të pasur dhe të ngopshëm që është e vështirë të krahasohet me ndonjë gjë tjetër. Nga restorantet e Turqisë Lindore që hapen në agim për të shërbyer supa dhe gatime me bazë mëlçie, te mëngjeset më të lehta në brigjet e Azisë së Vogël me perime të freskëta, zarzavate, ullinj dhe djathë tulum Bergama, çdo rajon i vë firmën e vet këtij institucioni.

Vlerat konstante në mëngjesin turk

Ka disa ushqime që nuk mungojnë kurrë në kahvalti. Më konkretisht:

Djathërat dhe ullinjtë: Nga Ezineja dhe kasari i famshëm i Karsit te ullinjtë e marinuar nga brigjet e Azisë së Vogël.

Perime dhe fruta të freskëta: Domate, kastraveca, barishte dhe fruta.

Vezë në çdo formë: Menemen me domate dhe speca, vezë me suxhuk ose çilbiri i famshëm me kos dhe hudhër.

Ëmbëlsira: Buka e ngrohtë shoqërohet me simit susami, poğaça me mbushje të ndryshme, pişi krokante dhe gözleme të punuar me dorë.

Kapitulli: Ëmbëlsirat

Asnjë mëngjes turk nuk është i plotë pa një ëmbëlsirë. Mjalti i shoqëruar me krem ​​të trashë, reçele dhe fruta sezonale plotësojnë përvojën e kahvaltit. Dhe sigurisht, mëngjesi shoqërohet gjithmonë me çaj të zi tradicional, të servirur në gotat karakteristike në formë tulipani.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

