5 mënyra efektive për të forcuar sistemin imunitar

Sistemi imunitar luan një rol vendimtar në shëndetin tonë dhe ekuilibrin e trupit tonë. Është mekanizmi natyror mbrojtës i trupit kundër agjentëve të dëmshëm, siç janë viruset, bakteret dhe toksinat. Faktorë të ndryshëm si dieta dhe gjumi mund të ndikojnë në funksionin e tij, duke e bërë atë më rezistent ose të prekshëm ndaj infeksioneve dhe sëmundjeve.
Sistemi ynë imunitar përbëhet nga një sërë qelizash, indesh dhe organesh që punojnë së bashku për të mbrojtur trupin nga pushtuesit e huaj para se ata të shkaktojnë dëm, për të luftuar mikroorganizmat patogjenë të dëmshëm, bakteret, viruset, kërpudhat, nëse janë të pranishme dhe për t’i larguar ato nga trupi ynë, në mënyrë që të ruajmë shëndetin dhe ekuilibrin tonë, raportojnë nutricionistët.
Cilat janë 5 mënyrat e provuara shkencërisht për të forcuar sistemin imunitar?
1. Shtoni sasinë e fibrave
Fibrat nga frutat, perimet, arrat dhe drithërat e plota ushqejnë bakteret e mira të zorrëve, zvogëlojnë inflamacionin dhe forcojnë përgjigjen imunitare. Rritni gradualisht marrjen e tyre për të shmangur shqetësimet gastrointestinale.
2. Merrni probiotikë
Probiotikët janë baktere të dobishme që ndihmojnë në ruajtjen e ekuilibrit të florës së zorrëve, e cila luan një rol kyç në sistemin imunitar. Ato stimulojnë citokinat, të cilat janë proteina që rregullojnë përgjigjen imunitare, duke ndihmuar trupin të njohë dhe neutralizojë mikroorganizmat patogjenë.
3. Zvogëloni konsumin e sheqerit të përpunuar
Konsumi i tepërt i sheqerit të përpunuar mund të ndikojë negativisht në shëndetin e zorrëve dhe sistemin imunitar, pasi ndryshon ekuilibrin mikrobik të zorrëve, duke favorizuar mikrobet patogjene dhe duke rritur përshkueshmërinë e murit të zorrëve, duke lehtësuar hyrjen e patogjenëve në trup.
4. Ushtrohuni rregullisht
Sipas ekspertëve, ushtrimet fizike të moderuara forcojnë sistemin imunitar duke rritur qarkullimin e qelizave imune. Hulumtimet tregojnë se ushtrimet e rregullta veprojnë si një rregullator imunitar dhe zvogëlojnë shanset për infeksione virale, siç është ftohja e zakonshme.
5. Mbani një dietë të ekuilibruar
Konsumimi i një shumëllojshmërie ushqimesh, siç janë frutat, perimet, mishi dhe karbohidratet, siguron marrjen e mikro- dhe makroelementeve thelbësore që mbështesin sistemin imunitar. Gjithashtu, konsumi i mjaftueshëm i ujit ndihmon në eliminimin e toksinave, duke forcuar kështu sistemin imunitar.
