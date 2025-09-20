Përplasen dy automjete në aksin Sarandë-Delvinë. Vjen dhe kamionçina i bie njërit prej tyre

Një aksident rrugor ka ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin Sarandë–Delvinë pranë fshatit Shijan.
Dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën, ndërsa njëri prej tyre është goditur më pas edhe nga një kamionçinë.
Si pasojë e aksidentit ka mbetur e lënduar lehtë një grua, pasagjere në automjetin Opel.
Fatmirësisht, e lënduara ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Ndërkohë që policia nisi hetimet në vendin e ngjarjes për të zbardhur shkaqet e këtij aksidenti.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd