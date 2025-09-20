Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Përplasen dy automjete në aksin Sarandë-Delvinë. Vjen dhe kamionçina i bie njërit prej tyre
20-09-2025, 08:18

Një aksident rrugor ka ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin Sarandë–Delvinë pranë fshatit Shijan.

Dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën, ndërsa njëri prej tyre është goditur më pas edhe nga një kamionçinë.

Si pasojë e aksidentit ka mbetur e lënduar lehtë një grua, pasagjere në automjetin Opel.

Fatmirësisht, e lënduara ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Ndërkohë që policia nisi hetimet në vendin e ngjarjes për të zbardhur shkaqet e këtij aksidenti.

