Socialisti Erion Braçe i nxjerr mesazhin Anuela Ristanit: Arrogante!
Transmetuar më 19-09-2025, 22:14

Deputeti socialist, Erion Braçe, përmes një videoje të publikuar në Instagram, ka shpërthyer në akuza ndaj kryetares së komanduar të Bashkisë Tiranë, Anuela Ristani.

Erion Braçe flet për një masakër mjedisore, pasi sipas tij në zonën e Selitës koshat e mbeturinave ndodhen pranë kopshtit, postës dhe qendrës shëndetësore.

Braçe thekson se Ristani është një arrogante ndërsa tregon me video edhe mesazhin e saj ironik, ku ajo i dërgon numrin e një administratori në zonë dhe i thotë socialistit “që të adresosh saktë videon e radhës”.

Sipas socialistit Erion Braçe, nuk është marrë asnjë masë për problematikën që e ka denoncuar që në muajin shkurt.

Postimi i Braçes

