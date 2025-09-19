Bashkia e Milanos hap dritën jeshile për shitjen e San Siros

Milano – "Nëse gjithçka shkon mirë, duhet të shkojmë në këshill" për të miratuar shitjen e San Siros, sepse në fakt kemi arritur një marrëveshje me klubet".
Kjo u deklarua nga kryebashkiaku i Milanos, Giuseppe Sala, drejtpërdrejt në RTL 102.5. "Stadiumi, shtoi ai, duhet të jetë gati deri në vitin 2031, sepse UEFA po na thotë se nuk do ta marrin në konsideratë Milanon për Kampionatin Evropian 2032, nëse San Siro mbetet".
Kushtet e shitjes nuk dihen ende, por pas kaq shumë pritjesh, kjo në fund të fundit është pak më shumë se një detaj. Nëse nuk ka pengesa të mëtejshme në qeverinë bashkiake, Milani dhe Interi më në fund do të jenë në gjendje të fillojnë të parashikojnë stadiumin e tyre, në pronësi të plotë, të modernizohet dhe të sillet në nivelin e stadiumeve më të mira të Evropës.
Kjo është një pikë kthese e rëndësishme, pasi procesi ka qenë jashtëzakonisht i gjatë dhe, në disa mënyra, i lodhshëm. Kështu, pas eksplorimit të opsioneve të tjera dhe marrjes në konsideratë të Rozzano (për Interin) dhe San Donato (për Milanin), shtëpia e zikaltërve dhe kuqezinjve do të jetë në gjendje të kthehet, për një kohë të gjatë, në vendndodhjen e tyre qendrore në qendër të qytetit.
Tani e vetmja gjë që mbetet është të presim me besim nesër dhe të kryqëzojmë gishtat që gjithçka të shkojë mirë. Marrëveshja e shumëpritur ka mbërritur. Tani le të fillojmë punën për t’i dhënë Milanos stadiumin që meriton.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd