Detaje të reja nga abuzimi i 15-vjeçares në Elbasan, e ëma fajëson të bijën, shkoi me dëshirë!

ELBASAN – Ngjarja e rëndë e cila ndodhi në Elbasan ka nxjerrë detaje të reja tronditse. Autori 37-vjeçar B.B i cili abuzoi seksualisht me vajzën e mitur të bashkëshortes së tij ka pranuar autorësin e krimit. Ndërkohë që akoma më tronditse është fakti që e ëma e 15-vjeçares së abuzuar ka fajësuar të bijën si shkaktare të ngjarjes.
Ajo prendon se kjo ka ndodhur me dëshirën e të miturës. Viktima ka deklaruar në prani të psikologes së njerku i saj ka abuzuar seksualisht me të prej katër muajsh. Aktualisht e mitura është strehuar në një qender sociale, për përkujdes më të veçantë.
