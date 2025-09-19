Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Detaje të reja nga abuzimi i 15-vjeçares në Elbasan, e ëma fajëson të bijën, shkoi me dëshirë!
Transmetuar më 19-09-2025, 14:21

ELBASAN – Ngjarja e rëndë e cila ndodhi në Elbasan ka nxjerrë detaje të reja tronditse. Autori 37-vjeçar B.B i cili abuzoi seksualisht me vajzën e mitur të bashkëshortes së tij ka pranuar autorësin e krimit. Ndërkohë që akoma më tronditse është fakti që e ëma e 15-vjeçares së abuzuar ka fajësuar të bijën si shkaktare të ngjarjes.

Ajo prendon se kjo ka ndodhur me dëshirën e të miturës. Viktima ka deklaruar në prani të psikologes së njerku i saj ka abuzuar seksualisht me të prej katër muajsh. Aktualisht e mitura është strehuar në një qender sociale, për përkujdes më të veçantë.

