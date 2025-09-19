Gjendet e pajetë një shtetase amerikane

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mesditën e sotme në Shkodër ku një shtetase amerikane 63-vjeçare është gjetur pa shenja jete në banesë.
Nga veprimet e para hetimore dyshohet se ajo ka humbur jetën për shkaqe natyrale.
Grupi hetimor vijon punën për dokumentimin e shkakut të humbjes së jetës.
Njoftim i Policisë:
Shkodër/Informacion paraprak
