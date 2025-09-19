Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjendet e pajetë një shtetase amerikane
Transmetuar më 19-09-2025, 14:16

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mesditën e sotme në Shkodër ku një shtetase amerikane 63-vjeçare është gjetur pa shenja jete në banesë.

Nga veprimet e para hetimore dyshohet se ajo ka humbur jetën për shkaqe natyrale.

Grupi hetimor vijon punën për dokumentimin e shkakut të humbjes së jetës.

Njoftim i Policisë:

Shkodër/Informacion paraprak

Rreth orës 12:30, në lagjen “Gjuhadol”, është gjetur pa shenja jete, në banesën që kishte marrë me qira, shtetasja amerikane Ch. S., 63 vjeçe. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se ajo ka humbur jetën për shkaqe natyrale.

Grupi hetimor vijon punën për dokumentimin e shkakut të humbjes së jetës.

