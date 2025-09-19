Gjyqtarja Pajtime Fetahu lë qelinë

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 19-09-2025, 12:57
Ish-gjyqtarja e Elbasanit Pajtime Fetahu, është liruar nga qelia ditën e sotme.
Gjykata e Posaçme (GJKKO) ka ndryshuar masën e sigurisë nga “arrest në burg” në “arrest në shtëpi”.
Vendimi u dha mëngjesin e sotëm nga gjyqtari Erjon Çela.
Një ditë më parë Gjykata e Lartë rrëzoi rekursin e ish-gjyqtares për ndryshimin e masës së sigurisë.
