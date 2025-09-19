Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Njerku abuzon sek’sualisht me vajzën 15-vjeçare të bashkëjetueses në Elbasan
Transmetuar më 19-09-2025, 12:44

ELBASAN – Policia ka arrestuar një 37-vjeçar i cili dyshohet se ka abuzuar seksualisht me vajzën e mitur të bashkëshortes së tij. I arrestuari është 37-vjeçari B.B banues në Elbasan. Mbi të rëndon akuza për veprën penale “Mardhënie seksuale me dhunë me të mitura të moshës 14-18 vjeç”. Policia po vijon më tej hetimet për të zbuluar detaje të reja mbi ngjarjen e rëndë.

Njoftimi i Policisë

Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Elbasan: -ndaluan shtetasin B. B., 37 vjeç, banues në Elbasan, për veprën penale “Mardhënie seksuale me dhunë me të mitura të moshës 14-18 vjeç”, pasi dyshohet se ka abuzuar seksualisht me vajzën e bashkëjetueses së tij, 15 vjeçe.

