Atentati ndaj boksierit Arjon Kajoshi, arrestohet në zonën e Astirit Alban Bruçi, lëvizte me kartë identiteti false

Një 28-vjeçar ka rënë në prangat e Policisë i shpallur në kërkim në vitin 2024 për veprat penale “Vrasja me paramendim”, mbetur në tentativë, dhe "Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit".
I riu Alban Bruçi, banues në Shkodër, u arrestua në rrugën “Teodor Keko” në kryeqytet teksa po udhëtonte me një motor të drejtuar nga 37-vjeçari Arjan Sardi gjithashtu i arrestuar për veprën penale “përkrahje të autorit të krimit”.
Alban Bruçi u arrestua në kuadër të operacionit “Operacionalja 67”, teksa gjatë kontrollit fizik me vete iu gjetën një shumë parash, 3 celularë, 1 kartë SIM dhe 1 kartë identiteti italiane e dyshuar e falsifikuar, të gjitha të sekuestruara si prova materiale.
Alban Bruçi dyshohet se organizoi dhe realizoi atentatin e 7 Shtatorit të 2024 në Shkodër ndaj boksierit Arjon Kajoshi. Motiv ishte hakmarrja për plagosjen ndaj babait të tij Vladimir Bruçi, 62 vjeç, nga vëllai i shënjestrës, Arlind Kajoshi, ngjarje e ndodhur më 3 Qershor në qytetin verior dhe që pati si motiv sherrin për vendparkimin, ku sipas dosjes policore ishte edhe vetë i përfshirë dhe hetuar.
