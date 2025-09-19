Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Me kartë identiteti italiane false dhe para me vete, kapet në Astir i shumëkërkuari për krime të rënda
Transmetuar më 19-09-2025, 08:53

Shkodrani i shumëkërkuar për tentativë vrasjeje kapet në Astir, i ndihmuar nga një mik tiranas

Operacioni “Operacionalja 67”, kapen në Astir dy persona në kërkim, mes tyre një i dyshuar për tentativë vrasjeje

Tiranë – Policia e Shtetit ka finalizuar një tjetër operacion për kapjen e personave në kërkim kombëtar dhe ndërkombëtar. Mbrëmjen e djeshme, në zonën e Astirit në Tiranë, Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale arrestoi dy shtetas, mes tyre një 28-vjeçar i shpallur në kërkim për tentativa vrasjeje dhe armëmbajtje pa leje.

Operacioni u zhvillua në rrugën “Teodor Keko”, ku u vu në pranga shtetasi Alban Bruçi, 28 vjeç, banues në Shkodër. Ai ishte shpallur në kërkim me vendim të vitit 2024 nga Gjykata e Shkodrës, për veprat penale “Vrasja me paramendim”, mbetur në tentativë, dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit”.

Gjatë kontrollit fizik, Bruçit iu gjetën dhe sekuestruan një shumë parash, tre celularë, një kartë SIM dhe një kartë identiteti italiane e dyshuar si e falsifikuar.

Në pranga ra edhe Arjan Sardi, 37 vjeç, banues në Tiranë, i cili dyshohet se ndihmonte të kërkuarin duke e transportuar me motomjet në momentin e ndalimit. Mjeti u sekuestrua si provë materiale.

Të arrestuarit iu dorëzuan Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër, e cila ekzekutoi urdhrat për ndalimin e Bruçit dhe arrestimin e Sardit. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë për veprime të mëtejshme.

Ky operacion, i koduar “Operacionalja 67”, është pjesë e një sërë veprimesh të Policisë së Shtetit për kapjen e personave në kërkim dhe forcimin e rendit e sigurisë publike. /noa.al

