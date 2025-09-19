Aksident në Fier, automjeti përplas biçiklistin pranë nënstacionit elektrik

Fier, 19 shtator 2025 – Një aksident rrugor është regjistruar mëngjesin e sotëm në unazën e qytetit të Fierit, në segmentin “Nuredin Aliu”, pranë nënstacionit elektrik.
Një automjet tip “Mercedes” ka përplasur një qytetar që po lëvizte me biçikletë. I plagosuri u transportua menjëherë në spitalin rajonal të Fierit, ku sipas burimeve mjekësore ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Forcat e Policisë së Shtetit ndodhen në vendngjarje dhe po kryejnë veprimet hetimore për përcaktimin e rrethanave dhe shkaqeve të këtij aksidenti.
