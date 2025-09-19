Shpërthen eksploziv në banesën e Xhelal Mziut

Shpërthim me lëndë plasëse në Kamëz, shënjestër banesa e Xhelal Mziut
Një shpërthim me lëndë plasëse ka tronditur Kamzën pak pas mesnate. Rreth orës 00:55, në rrugën “Arjan Sala”, në murin rrethues të banesës së ish-kryetarit të Bashkisë Kamëz, Xhelal Mziu, është vendosur një sasi e dyshuar eksplozivi.
Nga shpërthimi u shkaktuan vetëm dëme materiale në pjesën e jashtme të banesës, ndërsa fatmirësisht nuk pati të lënduar.
Forca të shumta policie shkuan menjëherë në vendngjarje, ndërsa grupi hetimor ka nisur punën për identifikimin e autorëve dhe sqarimin e rrethanave.
Xhelal Mziu është një figurë e njohur politike e Partisë Demokratike, i cili ka drejtuar Bashkinë e Kamzës për disa mandate dhe aktualisht është deputet i qarkut Tiranë.
Banorë të zonës thanë se janë zgjuar nga një zhurmë e fortë dhe panë tym që dilte nga oborri i banesës, ndërsa ngjarja ka shkaktuar panik në lagje.
Policia ka rrethuar perimetrin dhe ka sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë për të zbuluar autorët e këtij akti. /noa.al
