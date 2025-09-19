Parashikimi i motit për sot

Vendi ynë të premten do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin.
Era do të fryjë me drejtim nga kuadarti i veriut me shpejtësi mesatare 8 m/s, ndërsa në lugina dhe përgjatë vijës bregdetare era hera-herës do të arrijë shpejtësi 8-14m/s.
Temperatura maksimale do të shënojë vlerën 33 gradë Celcius.
Valëzimi në det do të jetë i forcës 1-3 ballë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd