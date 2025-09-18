Messi merr vendimin e shumëpritur, nënshkruan kontratë shumëvjeçare me ekipin…

Lionel Messi merr vendimin e shumëpritur për vazhdimin e karrierës, do të nënshkruajë kontratë shumëvjeçare. Inter Miami dhe futbollisti kanë rënë dakord për një zgjatje të kontratës, për ta mbajtur yllin argjentinas në Major League Soccer (MLS) përtej Kupës së Botës të vitit të ardhshëm.
Zgjatja e kontratës do të siguronte që 38-vjeçari të mbetet në aksion deri dhe pas Kupës së Botës 2026, e cila do të mbahet në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksikë. Një njoftim zyrtar pritet në dy javët e ardhshme.
Messi u bashkua me Inter Miami në vitin 2023 pas një periudhe te Paris Saint-Germain, por pjesën e mëparshme të karrierës së tij të shkëlqyer e kaloi te Barcelona, ku luajti nga viti 2004 deri në vitin 2021, pasi kaloi nëpër sistemin e të rinjve te gjigantët spanjollë.
Në Barcelonë, ai fitoi titullin e La Ligës dhjetë herë dhe ngriti katër herë trofeun e Ligës së Kampionëve.
