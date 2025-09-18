Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Dalin për herë të parë pamjet kur 2 persona i marrin jetën të riut në mes të Shkodrës
Transmetuar më 18-09-2025, 21:48

Në Top Story u publikuan sonte për herë të parë pamjet ekskluzive të vrasjes së Kristian Kolës disa ditë më parë në mes të Shkodrës.

Në pamjet duken teksa dy autorët afrohen pranë hotelit ku ndodhej shënjestra dhe qëllojnë me armë drejt tij.

Madje njëri prej tyre kthehet për të verifikuar nëse e ka vrarë Kolën, dhe largohen me shpejtësi pa lënë asnjë gjurmë.

Gjatë momentit të ekzekutimit, dy zonja shihen teksa largohen të tmerruara, ndërsa aty pranë ndodhej edhe një autobus që sapo kishte zbritur disa turistë.

